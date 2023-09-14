Hatay’da hamile doktora şiddet: Kanama geçirdi, gebeliği tehlikede

Hatay Defne Devlet Hastanesi'nde hamile doktor, bir hasta tarafından darbedildi. Kanama geçiren doktorun gebeliğinin tehlikeye girdiği ve bir hafta iş göremezlik raporu verildiği belirtildi.

Can ÇAPAR

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Sağlıkta şiddetin bu seferki adresi Hatay’ın Defne ilçesi oldu. Defne Devlet Hastanesi’nde bir hasta, sırası gelmeden muayene olmak istedi ancak hastanede görevli dermatoloji uzmanı doktor bunu kabul etmedi.

HAMİLE DOKTORU TEKMELEYİP YUMRUKLADI

Duruma sinirlenen saldırgan, doktorun yüzüne yabancı bir cisim attı, saçlarından çekip yerde sürükledi, tekmeleyip yumrukladı. 11 haftalık gebeliği olan doktor, iç kanama geçirdi. Doktora, bir hafta iş göremezlik raporu verildiği belirtildi.

DOKTORLAR İŞ BIRAKIYOR

Hatay Tabip Odası (HTO) yaşanan sağlıkta şiddet olayından sonra 1 günlük iş bırakma kararı aldı. HTO, yarın hastane önünde basın açıklaması yapacak.

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