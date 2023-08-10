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Hatay’da inşaat çöktü

6 Şubat depremlerinde büyük hasar gören Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir inşaat çöktü.

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Hatay’da inşaat çöktü

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