Hatay’da IŞİD ve El kaide operasyonu
Hatay'ın İskenderun ile Belen ilçesinde terör örgütleri IŞİD ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Suriye’de faaliyet gösterdikleri belirlenen terör örgütü 3 IŞİD ve El Kaide üyesinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Ekipler İskenderun ile Belen ilçelerinde saklandıklarını tespit ettiği terör örgütleri IŞİD ve El Kaide üyesi F.H, D.E, A.C’yi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)