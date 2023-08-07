Hatay’da kamulaştırma kararına halktan tepki

Tarım arazileri ve zeytinlikleri acele kamulaştırmayla ellerinden alınan Hatay Dikmeceliler, bugün depremin altıncı ayında köy merkezinde yürüyüş düzenledi.

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Hatay'ın Antakya ilçesinin Dikmece köyünde depremden sonra yeni konut yapımı için tarım arazileri ile zeytinliklerinin imara açılmasına karşı direnen köylüler bugün köy meydanında toplanarak yürüyüş yaptı.

“GİTMEDİK, BURDAYIZ”

Arap Aleviler'in yoğun olarak yaşadığı köyde yapılan yürüyüş boyunca kadınlar ellerinde reyhan dalları ve bahur adı verilen tütsü taşıdı. Traktör ve araçlarla uzun konvoy yapan köylüler, “Susma sustukça sıra sana gelecek” sloganları atarak Türk bayrakları taşıdı.

Köylüler, yol boyunca tepkilerini Türkçe ve Arapça sloganlarla dile getirdi. Kadınlar sıkça “Gitmedik buradayız” anlamına gelen Arapça “Ma Rıhna Nıhna Hovn” sloganı attı.

VALİNİN SÖZLERİNE KÖYLÜLERDEN TEPKİ

Bir ay atanan Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın bugün katıldığı bir programda Dikmece'deki kamulaştırmaya ilişkin “Dikmece köyünde de inşayla ilgili kamulaştırma çalışması yapıldı. Bölge halkıyla konuşuldu, anlatıldı” sözlerine tepki gösteren köylüler, “Vali istifa” ve “Dikmece burada vali nerede” sloganları attı. (ANKA)

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