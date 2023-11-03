Hatay’da konteynerde uyuz, çadırda haşere alarmı

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne göre deprem bölgesindeki uyuz vakalarında artış var. Hatay Tabip Odası uyuzla birlikte haşerelerden kaynaklı hastalıkların da yaşandığını duyurarak önlem çağrısı yaptı. Konu Meclis gündemine taşındı.

Can ÇAPAR

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Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı ‘Deprem Bölgesi İçin Uyuz Rehberi'ne göre deprem bölgelerinde, su azlığı, hijyen eksikliği, barınma şartlarının yetersizliği ve toplu yaşanılan ortamların sık olması nedeniyle uyuz vakaları artış gösteriyor. Hatay Tabip Odası da uyuz ile birlikte haşerelerden kaynaklı hastalıkların yaşandığını duyurarak önlem istedi. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Hatay'da hijyen sıkıntısı nedeniyle uyuz vakaları görülmeye başlandı. Okullarda ve konteyner kentlerde vakalarda artış yaşanıyor. Mahallelerdeki çadırlarda da haşereler sebebiyle depremzedelerin vücutlarında yaralar oluşmaya başladı.

KOCA: DOĞU AKDENİZ’DE ARTIŞ BİRAZ DAHA FAZLA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyuz vakalarına ilişkin bir süre önce yaptğı açıklamada, “Endişeye sebep olabilecek bir artış yok. Kısmi bir artış tespit ettik. Çok yakın takip ettiğimiz bir durum. Uyuz özelinde konuya bakacak olursak, Türkiye genelinde uyuz vakalarında prevalans geçen yıl 2,03 iken; bu yılın ilk 9 ayında 2,17. Geçen yıla göre yaklaşık yüzde 7 oranında bir artış gerçekleşmiş. Deprem bölgesinde ise bu artış yaklaşık yüzde 13 oranında oldu. Deprem bölgesi için beklenenin altında. Dolayısıyla ciddi bir artış olmadı. Bir salgın durumundan bahsedilmesi söz konusu değil. Son yıllarda özellikle Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerinde artışın biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

HATAY TABİP ODASI'NDAN UYARI

Hatay'daki duruma ilişkin açıklama yapan Hatay Tabip Odası'ndan Doktor Sami Reyhan ise şu değerlendirmelerde bulundu. Reyhan “Uyuz en çok hijyenin az olduğu ve kalabalık ortamlarda fazla görülüyor. Önlemek için hijyene dikkat etmek gerekiyor” diye konuştu.

Çadırlarda ve konteyner kentlerde birçok kişinin ortak tuvalet ve banyoyu kullandığını söyleyen Reyhan, şöyle devam etti:

– Aynı zamanda uyuzun tedavisini direnç kazanmış olduğu için tedavi geç oluyor ve yayılma oluyor. Bununla birlikte bölgemizde deri enfeksiyonları da görülüyor. Bunun da sebebi hijyen. Temizlik eksikliği olunca vücut ve elbise temizliği tam yapılamıyor ve enfeksiyonlar yayılıyor. Tedavisi de zor. Tedaviye ulaşmada geç kalmalar ve dirençle birlikte vakalar yayılıyor. Vakaların olduğu yerlerde tedaviler zamanında yapılmalı.

SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da konuyu TBMM gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Kara, şu sorulara yanıt istedi:

-Deprem bölgelerinde ve Hatay özelinde 6 Şubat tarihinden bu yana uyuz vakalarının artış miktarı ne kadardır? Uyuz vakalarının tespiti, tedavisi ve bulaş hızının azaltılması için Bakanlık tarafından hazırlanmış bir planlama mevcut mudur? Konteynerlerde hijyen koşullarının iyileştirilmesi, banyo imkanlarının artırılması için Bakanlığınızın ilgili bakanlıklar ve kurumlarla yaptığı bir çalışma mevcut mudur?

– Deprem bölgesinde uyuz hastalığına maruz kalmış yurttaşlarımız için izolasyon planlamanız var mıdır? Aile Sağlığı Merkezleri ve hastanelerde uyuzun tespit edilebilmesi için yeterli ekipman ve doktor mevcut mudur? Deprem bölgesinde uyuz tedavisinde kullanılan ilaçlar yeterli sayıda mevcut mudur? Bu ilaçlardan ne kadarı SGK ödemesi kapsamındadır?

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