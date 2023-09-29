Hatay’da ‘kontrollü yıkım’ cinayeti
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında çevreye saçılan molozlar, sağlam apartmanın duvarına zarar verdi. Yıkım ekipleri ile bina sahipleri arasında çıkan tartışma sonrası çalışmalara ara verilirken, T.Ş. (56), daha sonra şirkete giderek şantiye şefi Mustafa Açıcı'yı (42) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Hatay’ın Dörtyol ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi’nde cinayet işlendi. 6 Şubat merkezli depremde ağır hasar alan bina, kontrollü olarak yıkılmak isteniyordu. Ancak yıkım sırasında molozlar çevreye saçılarak, yan apartmanın duvarına zarar verdi.
ŞİRKETİN ŞANTİYESİNE GİDİP ÖLDÜRDÜ
Olayın ardından bina sakinleri ile şirket çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şirket sahipleri yıkıma ara vererek bölgeden ayrıldı.
Tartışma sonrası sinirlerine hakim olamayan T.Ş., şirketin şantiyesine giderek tartıştığı şantiye şefi Mustafa Açıcıya pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı.
Sırtından ve göğsünden vurulan Açıcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren T.Ş.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. (DHA)