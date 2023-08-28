Hatay’da şiddetli yağış sırasında ağır hasarlı iki katlı bina çöktü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sırasında depremde ağır hasar gören iki katlı bina çöktü. İskenderun'da ise sık sık su basan Atatürk Anıt Alanı'nda su seviyesi yükseldi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘sarı uyarı’ ile meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmasını istediği Hatay’da şiddetli yağış etkisini gösterdi.

Samandağ ilçesi Atatürk Caddesinde iki katlı ağır hasarlı bina, yağış sırasında çöktü. Binanın çökme anı, cep telefonu kameralarıyla kayda alındı. İhbar üzerine caddeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri bina çevresine güvenlik şeridi çekti. Binada inceleme yapan AFAD ve itfaiye ekipleri, yaşam belirtisine rastlamadı.

Yetkililer, Samandağlı vatandaşlara ağır hasarlı binalardan uzak durması konusunda uyarılarda bulundu.

İSKENDERUN’DA SU BASKINI

İskenderun ilçesinde ise sağanak ve fırtınayla birlikte daha önce de depremden sonra sık sık deniz suyunun bastığı Atatürk Anıt Alanı’nda su seviyesi yükseldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı için kurulan tören alanında brandalar uçtu. İşçiler, brandaları tutabilmek için uzun uğraş verdi. Bazı konteynerlerde depremzedelerin eşyaları ıslandı. (DHA)