Hatay’da yıkım sırasında çökme: 1 ölü
Hatay'da yıkım çalışması sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.
Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, depremlerden sonra ağır hasar alan bir binanın yıkım çalışması sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.
Odabaşı Mahallesi’nde bulunan binanın yıkım çalışması sırasında, binanın kontrolsüz şekilde çökmesi sonucu iş makinesiyle birlikte enkaz altında kalan operatör, AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Adı henüz öğrenilemeyen ve hayatını kaybettiği belirlenen operatörün cansız bedeni, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. (AA)