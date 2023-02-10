Hatay’da zamana karşı yarış!

Hatay'ın Antakya ilçesindeki 600 Evler konutlarında arama çalışması yapan ekipler, hayatta kalan 7 kişiyi kurtarmak için zamanla yarışıyor.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkımın yaşandığı Hatay’ın Antakya ilçesinde ekiplerin, enkazlardaki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Enkaza dönen 600 Evler konutlarında arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, özel ses alma cihazı ve termal ısı ölçerlerle tamamen çöken binada 1 kişi ve yanında yarı çökmüş olan binada ise 6 kişinin hayatta olduğunu belirledi.

Bunun üzerine burada yoğunlaşan ekipler, 95 saatin geride kaldığı depremde göçük altındaki 7 kişiyi sağ olarak çıkarabilmek için zamanla yarışıyor. (DHA)

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