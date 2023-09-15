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Hatay’daki depoda depremzedelere gönderilen yardım malzemeleri ele geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, depremzedelere ulaştırılması gereken yardım malzemeleri, bir depodan ele geçirildi. 4 şüpheli aranıyor.

Yayınlanma: 23:42 - 15 Eylül 2023 Güncellenme:
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Hatay’daki depoda depremzedelere gönderilen yardım malzemeleri ele geçirildi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde depremzedelere ulaştırılması gereken yardım malzemeleri, bir depodan ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uluslararası yardım kuruluşlarının depremzedeler için bölgeye gönderdiği yardım malzemelerinin koliler halinde bir depoda tutulup, parça parça satıldığı ihbarını aldı. Gelen ihbar doğrultusunda Özerli Mahallesi’nde bir binanın alt katındaki depoya baskın yapıldı. Baskında, koliler halinde yardım malzemeleri ele geçirildi.

El konulan yardım malzemeleri, ilçedeki çadır kentte yaşayan depremzedelere ulaştırıldı. Öte yandan malzemeleri depoda saklayıp, sattığı öne sürülen 4 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. (DHA)

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