Hava sıcaklıkları hızla düştü, Meteoroloji’den sağanak uyarısı geldi…

Dün yurdun birçok şehrinde rekor değerlere ulaşan sıcaklar gece saatlerinde etkisini hafifletti, sabah Türkiye'nin büyük bölümü son haftaların en serin gününe uyandı. Bazı şehirler için Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi.

Sozcu.com.tr

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Kuvvetli sıcaklar son haftalarda vatandaşlara zor günler yaşatıyor. Dün İstanbul’da 44 dereceyi aşan sıcaklık ölçülürken, birçok şehirde mevsim normallerinin 10 derece kadar üzerinde sıcaklık değerleri görüldü. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarında hızla düşüş yaşanırken, sabah saatlerinde vatandaşlar son haftaların en serin günlerinden birine uyandı.

Tahminlere göre bugün yurtta yer yer sağanak yağış etkili olacak, hava sıcaklıkları batı kesimlerde 8 ila 12 derece azalacak, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacak.

SAĞANAK UYARISI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Eskişehir, Çankırı, Kars, Ardahan, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun’un doğusu, Kütahya'nın kuzey çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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