Abone Ol

Hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak

Hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artarak, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan haftalık hava durumu tahminine göre, 9-15 Ocak haftasında, yurtta genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren artacak.

Sıcaklıklar kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Türkiye’nin üç büyük ilinde gelecek 5 günde hava sıcaklıklarının şu değerler aralığında olacağı tahmin ediliyor:

Ankara : -2/3, -2/9, 2/8, 3/6, 2/8

İstanbul : 6/11, 7/14, 11/13, 9/13, 6/14

İzmir : 6/16, 6/15, 8/14, 6/15, 7/12 (AA)

Aşırı sıcaklara karşı yapay kar formülüİlginizi ÇekebilirAşırı sıcaklara karşı yapay kar formülüEnerji krizi yaşayan Avrupa'ya 'sıcak hava' piyangosu vurguİlginizi ÇekebilirEnerji krizi yaşayan Avrupa'ya 'sıcak hava' piyangosu vurgu
X Reklam