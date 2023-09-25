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Havalimanı servisi direğe çarptı, yaralılar var

Adana'da, havalimanına yolcu taşıyan bir midibüsün kontrolden çıkarak yön levhası direğine çarpması sonucu araçta sıkışan 5 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 07:41 - 25 Eylül 2023 Güncellenme:
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Adana’da gerçekleşen kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana geldi. İskenderun’dan Adana Havalimanı’na yolcu taşıyan Doğan Ö. yönetimindeki 34 FBG 169 plakalı midibüs, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yön levhası direğine çarptı.

Kazada direk, midibüsün ön kısmına saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Midibüs sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, 5 yolcu araçta sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışması sonucu yaralılar çıkartılarak sağlık ekibine teslim edildi. Kazada yaralanan 1’i ağır 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Midibüs sürücüsü ile ayakta yapılan tedavinin ardından ifade için polis merkezine götürüldü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (AA)

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