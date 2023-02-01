‘Havalimanımızın kapatılmasını istemiyoruz’

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, yaptığı hizmetleri anlattı, Adana Havalimanının kapatılmak istenmesiyle ilgili konuşarak, "Adana havalimanımızın kapatılmasını istemiyoruz. Ben havalimanında açıklama yaptım. Adana’da kimse sahip çıkmadı" dedi.

Mehmet SERBES

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın en önemli gündemleri arasında yer alan Adana Havalimanı'nın mayıs ayında kapatılacağı ile ilgili iddialar üzerine, “Adana havalimanımızın kapatılmasını istemiyoruz. Ben havalimanında açıklama yaptım. Adana'da kimse sahip çıkmadı” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, bir otelde gazetecilerle bir araya geldi. Başkan Karalar, Adana'da yapımına devam eden ve yapılması planlanan projelerini anlattı. Adana'nın hakkı yenen ve hakkının korunmayan bir il olduğuna dikkat çeken Başkan Karalar, “Adana gibi kadim bir kentin Türkiye'nin sanayisini bir dönem taşımış kentin, uzun dönem 4'üncü büyük kent olmasına rağmen 30 büyükşehir içinde gelirinin 22'nci sırada olmasını hak etmiyor” dedi.

Adana'nın gelirinin artmasının daha çok hizmet yapma anlamı taşıdığını ifade eden Başkan Karalar, iş adamlarıyla konuşarak vergilerin bir bölümünün Adana'dan yatırılmasını sağladıklarını, yaptığı çabalar sonucunda Adana'nın ayda 50-60 milyon civarında gelirinin arttığına dikkat çekti.

“ADANA’NIN GÜZELLİKLERİ ORTAYA ÇIKIYOR”

Adana'nın yaşanabilir kentler arasında en önde geldiğini ifade eden Başkan Karalar sözlerine şöyle devam etti:

“İnsanlar artık Adana'yı olumsuz yönleriyle tanımıyorlar. Daha çok olumlu yönlerinin açığa çıktığı ve bu yönleriyle tanınan bir Adana var. Adana'da özellikle adliyede yaşanan olaylar sıkça televizyonda göründüğüne şahit oluyordunuz. Şimdi hafta, ay geçmiyor ki 2-3 kez Adana'nın güzellikleri ortaya çıkıyor.”

Başkan Karalar, Adana'da altyapı hizmetlerine ve imar eylem planlarına ciddi para harcandığını ve çarpık kentleşme olduğunu ifade ederek, “İmar eylem planı yapılması çok kolay değil. Bu şartlarda da en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Adana'da yeşil alanları arttırmak için yeşil eylem planı yapıyoruz. Trafikle ilgili ciddi sıkıntılarımızın olduğunu biliyoruz. Trafik sorununu çözmek için 86 günde altgeçit yaptık.

Şimdi Şakirpaşa'yı yapmaya çalışıyoruz. Oranın projesi bitmek üzere. İlim Bulvarı'nın ismi Üniversite Bulvarı olarak değişti. Sadece köprüsü 250 milyon lira maliyetle devam ediyor. Ahmet Zenbilci Bulvarı köprüsünün ihalesine çıktık. Nisan mayıs gibi onu açacağız. Turgut Özal Bulvarı'nın paralelinde bir çalışma var.

Devlet Bahçeli köprüsünden geçince DSİ'nin önünden direk yeni açacağımız Aşıklar Bulvarı'ndan Turgut Özal Bulvarı'nın arkasından direk Süleyman Demirel Bulvarı'ndan çıkacaksınız. Ray Sokak’ta çok büyük yatırımlar yaptık. Altyapıya yaklaşık 300 milyon lira para harcadık” dedi.

“HAVALANINA KİMSE SAHİP ÇIKMADI”

Başkan Karalar, bir gazetecinin Adana Havalimanı'nın kapatılmak istenmesiyle ilgili sorusu üzerine ise Adanalılara ve Adana basınına sitemde bulundu. Adana Havalimanı'nı kapatılmasını istemediklerini belirten Başkan Karalar, “Adana Havalimanı'nın kapatılmasını istemiyoruz. Havalimanına gittim, eylem yaptık. Ama Adana'da kimse sahip çıkmadı. Basın da sahip çıkmadı.

Bu havalimanından Osmaniye, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep gibi iller de faydalanıyor. 10 binden insan Adana Havalimanını kullanıyor. Yeni yapılan Çukurova Havalimanı'da olsun. Adana ve Mersin için Uluslar arası bir havalimanı da gerekli. Ancak, Adana Havalimanımız kapatılmasın. Çünkü, Adana için önem arz ediyor” dedi.

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