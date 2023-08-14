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‘Havlu Hareketi’ Altınova’ya da sıçradı

Yunanistan'ın Paros Adası'nda başlatılan "Havlu Hareketi" Türkiye'deki plajlara da sıçradı. Datça ve Çeşme'den sonra bugün de Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova kumsalında eylem vardı.

Halil ATAŞ
Yayınlanma: 15:24 - 14 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Altınova Koruma Girişimi ve halk, Altınova kumsalında özel işletmelerin kıyıları işgal etmesine karşı ‘havlu hareketi ‘ başlattı, eylem yaptı.

‘KIYILAR HAKLINDIR’ PANKARTI AÇTILAR

Altınova Koruma Girişimi’nden oluşan çevreci grup ve halk, özel işletmelerin plajları işgal ettiğini ileri sürerek, ellerinde havlular ve pankartlarla gerçekleştirdikleri protestoda, kumsala yakın devam eden beş katlı bir apartmanın inşaatı önündeki boş bir alana havlu sererek, Anayasa ve Kıyı Kanunu'nundan doğan haklarını aradılar.

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ANAYASA Balıkesir Çeşme eylem Türkiye Yunanistan
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