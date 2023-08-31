Havuzda ölen eski bakan Kutbettin Arzu toprağa verildi
Yalova'da havuzda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu'nun cenazesi toprağa verildi.
TBMM 23. dönem milletvekilli ve 63. hükümette Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev alan Kutbettin Arzu, tatilini geçirmek için gittiği Yalova’nın Termal ilçesindeki TBMM Atatürk Köşkü’ndeki sıcak su havuzunda hareketsiz bulundu. Çevredekilerin fark ettiği Arzu, sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Arzu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Yalova Valiliğince yapılan açıklamada, 68 yaşındaki Kutbettin Arzu’nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Kutbettin Arzu’nun cenazesi dün akşam saatlerinde İstanbul’dan uçakla memleketi Diyarbakır’a getirildi. Arzu’nun cenazesi, gece saatlerinde Çınar ilçesine bağlı İkizoluk Mahallesi’ndeki aile mezarlığına götürülerek gözyaşları içerisinde toprağa verildi. (DHA)