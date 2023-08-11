Havvanur’u eski eş şiddetinden bugün biber gazı kurtardı… Peki yarın ne olacak?

Havvanur Akar bir aracın arkasına saklanarak kendisini bekleyen eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu. O anları da cep telefonuyla kaydeden Akar, "Bugün kurtuldum, yarın ne olacak? Öldürülmeden sesimi duyurmak istiyorum" diye isyan etti.

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Olay bu sabah saatlerinde Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşandı. İddiaya göre Havvanur Akan, ihraç edilmiş uzman çavuş olan eski eşi Eren Çakırgül tarafından yaklaşık 3 yıldır tehditler alıyordu.

Akan savcılığa başvurarak uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak eski eşi peşini bırakmadı. Sürekli takip edildiğini fark eden Akan biber gazı ile dolaşmaya başladı.

31 yaşındaki Havvanur Akan bu sabah da işe gitmek isterken 28 yaşındaki Eren Çakırgül sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı. Akan cep telefonu çıkarıp kayıt almaya başlayınca, Çakırgül bir aracın arkasına saklandı. Kısa bir süre sonra saklandığı yerden çıkan Çakırgül, Akan’a doğru ilerledi.

Akan eski eşine biber gazı sıktı. Paniğe kapılan Çakırgül, Akan’ın evinin önünden kaçtı. 2020 yılında evlendikten 40 gün sonra şiddet görmeye başladığını belirten Akan, can güvenliği olmadığını belirterek yaşadıklarını anlattı.

“ADALET BEN SAĞKEN YERİNİ BULSUN”

Sabah işe giderken Çakırgül’ün evinin önünde beklediğini fark eden Akan, şunları söyledi:

– Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen daha bu sabah evimin önüne gelerek, tehdit etti zorbalık yaptı, kolumu sıktı. Beni takip eden bu kişiden şikayetçiyim, davacıyım, sonuna kadar davamın arkasındayım. Daha önce çok denedi ama bu kadar yakınıma hiç giremedi. Uzaklaştırma kararı elimde. Devam eden bir karar var.

“ARTIK SESİMİ DUYUN”

– Ben bugün biber gazı sıkarak kurtuldum, yarın ne olacak? Biber gazım sürekli yanımda ama buna mahkum olmak istemiyorum. Bir kadın olarak öldürülmeden sesimi duyurmak istiyorum. Adalet ben sağken yerini bulsun, ben ölünce bir anlamı yok. Sizden rica ediyorum, bu kişi tutuklansın. Ben bu kişinin tutuklanmasını istiyorum. Artık sesimi duyun.

“BEBEĞİM KARNIMDAYKEN TEKME ATTI, DÜŞÜK YAPTIM”

– Samsun’da yaşıyorum. 2020 yılında Eren Çakırgül ile evlendim. Görev yeri olduğu için Erzurum olduğu için Erzurum’a taşındım. Ancak 40 günlük evliyken şiddete maruz kaldım, kolum alçıya alındı. Alçıya aldıklarında orada ‘düştüm’ dedim çünkü eşim askeri personeldi ve silahı vardı, beni tehdit ediyordu.

– Günler geçmeden beyaz eşyamızı kumar borcuna sattı. Ben bir bahane ile Samsun’a geldim, boşanmak istediğimi söyledim ama 2 aylık hamile olduğumu öğrendim. Bana düzeleceğini söyledi, onu affettim. Erzurum’a geri gittim, 2 aylık bebeğim karnımdayken bana tekme attı ve düşük yaptım, bebeğimi kaybettim. Daha sonra ailemi arayıp beni kurtarmalarını istedim.

“YAŞAMAK İSTİYORUM”

– 4 ay evli kaldım, 2 yıl sürede boşanabildim çünkü boşanmıyordu. 2022 Kasım’da boşandım ancak ne tacizi ne tehdidi hiç bitmedi. İşten çıktığım zamanlar taciz etti. Savcı tüm bunları delil yetersizliği olarak gördü. Benim adıma sosyal medya hesapları açtı, evliyken birlikte çekildiğimiz başörtüsüz ve gecelikli fotoğraflarımı yayınladı, numaramı paylaştı. Yetersiz delil denilen şey benim hayatım. İş yerinde, evimin önünde karşıma çıkıyor. Ben öldürülmek istemiyorum, ben yaşamak istiyorum. (DHA)

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