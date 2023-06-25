Hayatını kaybeden madenciyle ilgili yürek burkan detay ortaya çıktı
Zonguldak'ta 4 gün önce kaçak maden ocağında göçük altında kalarak yaralanan madenci Uğur Bıyıklı (33) tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Bıyıklının eşinin hamile olduğu ve 30 Haziran'da bebeğinin dünyaya geleceği öğrenildi.
Olay, 21 Haziranda Bağlık Mahallesinde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana geldi. Uğur Bıyıklı, maden ocağında çalışırken, meydana gelen göçüğün altında kaldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Arkadaşları tarafından dışarı çıkarılarak Atatürk Devlet Hastanesine götürülen Bıyıklının belinde kırık olduğu tespit edildi. Yaralı madenci, ilk müdahalenin ardından, tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi. Hastanedeki tedavisi devam eden Bıyıklı, 4 gün sonra hayatını kaybetti.
YÜREK YAKAN DETAY
Maden işçisinden gelen acı haber nedeniyle hamile eşi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Bıyıklının 30 Haziran’da baba olacağı, eşinin sezaryen yöntemi ile doğum yapacağı öğrenildi. Göçükle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)