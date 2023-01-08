Hayvancılar zor durumda: Yem parasını veremediğim için hayvanlarımı satıyorum

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Şuhut Hayvan Pazar’ında besicilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. CHP’li vekile dert yanan bir besici, çoban ve saman parasını denkleştiremediği için kuzulu koyunlarını satışa çıkardığını söyledi. Bir başka besici ise, “Hayvan azalıyor. Yem, saman pahalı. Çiftçinin elinden tutan yok” siteminde bulundu.

Müslüm EVCİ

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CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hayvan pazarını ziyaret ederek, besicilerin sorun ve taleplerini dinledi.

“ÇOBANIN PARASINI VEREMİYORUZ”

CHP'li Köksal'ı karşılarında gören besiciler, artan maliyetlerden dert yandı. Çoban ve saman parasını veremediği için kuzulu koyunlarını satışa çıkardığını ifade eden bir besici, “Çobanın parasını veremiyoruz. Saman ve yem pahalı. Tonu 4 bin lira… Biz de mecburen ihtiyaçtan dolayı satıyoruz. Ama istediğimiz fiyatı veren de yok” dedi.

“MİLLET PARA KAZANAMAYINCA İNEKLERİNİ SATTI”

Birçok besicinin maliyetlerden dolayı ineklerini sattığını bu yüzden hayvan pazarında inek bulunamadığını söyleyen bir başka besici ise, “Yem ve saman pahalı olunca, millet para kazanamayınca millet ineklerini mecburen sattı. Şimdi de hayvan tavan yaptı. Fakirin elinden mal çıktıktan sonra pahalandı” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİNİN ELİNDEN TUTAN YOK”

Pazardaki boş yerleri göstererek, “ Eskiden buralarda hayvan olurdu ama şimdi yok” diyen CHP'li Köksal'a yanıt veren bir diğer besici ise, “Demek ki hayvan azalıyor. Maliyetler ağır, yem pahalı. Çiftçinin elinden tutan yok” şeklinde konuştu.