Hayvancılığın başkenti Erzurum’da ucuz et kuyruğu: Çocuklarımız yesin diye…

Hayvancılığın başkenti Erzurum’da, kar kış demeden vatandaşlar her sabah ucuz et alabilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. SÖZCÜ'ye konuşan bir anne "Üşüyoruz. Hasta olacağız. Ramazan geliyor. Ben yemekten vazgeçmişim, gözüm doymuş. Alacağımız şeyi çocuklarıma yedirmek istiyorum" dedi.

Orhan BOZKURT

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Erzurum’da vatandaşlar ucuz et alabilmek için soğuk havaya aldırmadan yağmur altında Et ve Süt Kurumu (ESK) mağazası önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Piyasaya göre daha ucuz et satışının yapıldığı ESK mağazalarının önünde kuyruklar uzayıp gidiyor ve bu durum her sabah yaşanıyor.

Yakutiye ilçesine bağlı Gez Mahallesi’nde bulunan ESK mağazasının önünde soğuk hava ve yağmura aldırmadan kuyruğa giren vatandaşlar, “Hayvancılığın başkenti olan Erzurum'da et kuyruğuna gireceğimiz aklımızdan geçmezdi” diye isyan ediyor.

SABAHA KARŞI GELİP SAATLERCE BEKLİYORLAR

Günün ilk ışıklarıyla uzayan kuyrukların en başındaki bekleyiş saatler öncesinde başlıyor. Ardı kesilmeyen kuyrukta bekleyenlerin çoğu sıraya çok daha erken saatte girdiğini söylüyor.

Sabaha karşı 04.00’te geldiğini söyleyen de var, daha erken geldiğini söyleyen de…

Kuyrukta et sırası bekleyen bir anne, “Soğuktan üşüyoruz. Hasta olacağız. Ramazan geliyor. Ben yemekten vazgeçmişim, gözüm doymuş. Alacağımız şeyi çocuklarıma yedirmek istiyorum. Önemli olan çocuklarımız yesin. Ben yemesem de olur” diye konuştu.

“ECEVİT DÖNEMİNDE YAĞ KUYRUĞUNA GİRMİŞTİM, ŞİMDİ ET KUYRUĞUNDAYIM”

Saat 04.00’ten itibaren kuyrukta beklediğini söyleyen bir vatandaş ise şunları söyledi:

“80 yaşında adamım. Halimiz ne olacak böyle? Ecevit döneminde sigara, yağ kuyruğuna kuyruğuna girmişim ama Erzurum'da et kuyruğuna irdiğim yoktu. Yarın öbür gün ekmek kuyruğuna da gireceğiz.”

Bir vatandaş ise 60 yaşında olduğunu ve Erzurum'da böyle bir şey görmediğini söyleyerek Et ve Süt Kurumu'nun bu duruma bir çözüm bulması gerektiğini ifade etti.

KIYMANIN KİLOSU 119 TL'DEN SATILIYOR

Et ve Süt Kurumu'nda kıymanın kilosu 119 TL, tavuk butun kilosu 44 TL, pastırmanın kilosu ise 355 TL'den satılıyor. Erzurum'daki kasap ve zincir marketlerde ise kıymanın kilosu 220 TL, pastırmanın 500 TL, tavuk butun kilosu ise 65 TL.

ERZURUM TÜRKİYE'NİN ‘ET DEPOSU OLARAK’ BİLİNİYOR

Nüfusunun yüzde 45’inin geçimini tarım ve hayvancılıktan sağladığı Erzurum’un yüzölçümünün yüzde 63’ü meralardan oluşuyor.

Türkiye’nin ‘et deposu’ olarak nitelendirilen ve ‘hayvancılığın başkenti’ olarak bilinen Erzurum, 16 milyon dekarla Türkiye’nin yüzde 11’inden fazla mera alanına sahip.

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