HDP ve Yeşil Sol Parti’den seçim değerlendirmesi

HDP eş başkanları ve Yeşil Sol Parti eş sözcüleri seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın ile HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, HDP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

“SEÇİM SONUÇLARININ BİZLER AÇISINDAN BAŞARI OLARAK GÖRÜLEMEYECEĞİ AÇIKTIR”

Seçim sonuçlarıyla ilgili olarak Çiğdem Kılıçgün Uçar, “Bu seçimlerde önümüze koyduğumuz hedeflere tam olarak ulaşamadığımızı belirtmek isteriz. Seçim sonuçlarının bizler açısından başarı olarak görülemeyeceği açıktır” dedi. Seçim sonuçlarının bizler açısından başarı olarak görülemeyeceği açıktır.” dedi.

“EKSİK VE YETERSİZLİKLER İLE İLGİLİ HALKIMIZLA BERABER TARTIŞMALAR YÜRÜTECEĞİZ”

Seçim sonuçlarını tüm yönleriyle değerlendireceklerini belirten Uçar, “Seçmenin mesajını alarak bütün yönleriyle bu sonuçları eleştiri ve özeleştiri sürecinde değerlendirme sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bunun da gereğini yapacağız. Seçim sürecini örerken düştüğümüz eksiklik ve yetersizlikler ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapacağımızı, halkımızla beraber tartışmalar yürüteceğimizi ve gerekli adımları atacağımızı da kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.” diye konuştu.

“UMUDUMUZDAN VE COŞKUMUZDAN ASLA GERİ DURMADAN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”

“Yeşil Sol Parti'ye oy veren milyonların, halkımızın içi ferah olsun” diyen Uçar, “Mevcut verilere göre ikinci tura kaldığı anlaşılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair halkımızın bize verdiği tarihsel rolün, misyonun ve sorumluluğun gereğini yerine getireceğiz. Umudumuzdan ve coşkumuzdan asla geri durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmış olmasını partimizin bütün kurullarında değerlendirerek, buna ilişkin çalışma programımızı en kısa zamanda halkımızla ve kamuoyuyla paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.

“SEÇİMİNİN İKİNCİ TURA KALMASI SEÇMENİMİZİN FEDAKÂR VE ÖZVERİLİ TUTUMUDUR”

Seçimin ikinci tura kalmasının, kendilerine oy veren seçmenlerin fedakâr ve özverili tutumu sayesinde olduğunu vurgulayan Uçar, “Bizler demokrasi mücadelesini sandıkla sınırlamayan, yaşamı ve toplumu örgütleyen bir geleneğe sahibiz. Halklarımıza sesleniyoruz: Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının nedeni HDP ve Yeşil Sol'un demokrasi ve adaletten yana olan seçmeninin fedakâr ve özverili tutumudur. Bu kapsamda, bir kez daha tüm partili arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Zor şartlarda ve kritik bir süreçte gerçekleşen seçimlerde, Meclis'in üçüncü büyük partisi olma konumumuzu korumuş olmayı önemli görüyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Demokratik siyasetin bütün sorunların çözüm zemini ve dinamiği olmasını sağlayacağız.” dedi.

“ŞU AN İKİNCİ TUR ÖNÜMÜZDEYSE BU SEÇMENİMİZİN STRATEJİK POLİTİK TAVRINDANDIR”

Mithat Sancar ise Kılıçdaroğlu'nun doğu ilerinden yüksek oy almasıyla ilgili olarak, “Kürt illerinden Kılıçdaroğlu'na yüksek destek ve oy çıktığı görülüyor. Bunun en basit açıklaması seçmenlerimizin parti kararına bağlı kaldıklarının görülmesidir. Biz stratejik politik bir karar aldık. Bu kararı da kurullarımızla, yerel birimlerimizle, ittifaklarımızla ve demokrasi çevreleriyle istişare ederek aldık. Aldığımız bu kararın benimsendiği ve hayata geçirildiğini görüyoruz. Metinde belirtildi, ben bir kez da altını çizeyim: Bizim bu kararımız cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda Cumhur İttifakı lehine sonuçlanmamasını sağlayan en önemli unsur olmuştur. Dolayısıyla şu an ikinci tur önümüzdeyse bu seçmenimizin stratejik politik tavrındandır.” dedi.

“DEPREM BÖLGESİNE İLİŞKİN DAHA AYRINTILI ÇALIŞMA YÜRÜTECEĞİZ”

Deprem bölgesinde elde edilen sonuçlar hakkında ise Sancar, “Deprem bölgesiyle ilgili verileri ayrıntılı olarak incelemek gerektiği ortada. Seçmenlerin nerede oy kullandığı belli değil. Şehirlerine dönebildiler mi, gittikleri yerlerde mi oy kullandılar belli değil. Burada da elbette siyasi sorumluluk ve değerlendirmeye bir ihtiyaçtır. Deprem bölgesinde bu söylediğim faktörler nasıl gerçekleşmiş olursa olsun, Cumhur İttifakı'nın bu oy oranına ulaşmasının gerçek ve derin sebepleri nelerdir? Bu konuda bizler de elbette bir tartışma yürüteceğiz, daha ayrıntılı incelemeler yapacağız. Verileri bu çerçevede önümüze koyacağız. Bu sadece bizim partimizin değil genel olarak bütün siyasi aktörlerin, demokrasi güçlerinin bir görevi olarak ortada duruyor.” diye konuştu.

“YARIN MYK'MIZI TOPLUYORUZ, TARİHSEL SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRECEĞİZ”

HDP ikinci turda nasıl bir tutum sergileyecek? Şeklindeki soruya ise Sancar, “Bütün bunları kurullarımızda tartışacağız. Yarın MYK'mızı topluyoruz, ikinci turda ne gibi dinamikler olduğunu da tartışacağız. Ancak altını çizdiğimiz nokta şudur; biz tarihsel görevimizi demokratik sorumluluk bilinciyle yerine getirme kararımızı sürdürüyoruz. Bu faktörleri tartıştıktan sonra ikinci tura dair çalışma programımızı da tartışıp kamuoyuyla paylaşacağız.” dedi.

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