HDP’li Gergerlioğlu’ndan “Hazine yardımı” açıklaması

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesinin (AYM), HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararını kaldırmasının olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, HDP’nin kapatılması istemli davada partinin Hazine yardımı hesabına bloke konulduğunu anımsattı.

Anayasa Mahkemesinin, söz konusu kararı kaldırdığını ifade eden Gergerlioğlu, “Olumlu bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

İNSANLAR ORADA ÖLEBİLİRDİ

Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin cezaları da yetersiz bulduğunu belirten Gergerlioğlu, şunları kaydetti:

“Çok daha ağır cezalar verilmesi gerekiyordu. İnsanlar orada ölebilirdi. Şiddet içeren fiillere izin verilmemeli. Yargı da yanlı bir taraf ve tavır alıyorsa, birinin yaptığı şiddeti cezalandırıp öbürüne göz yumuyorsa bunlar kabul edilecek hadiseler değil. Adalet sağlanırsa, yeşil sahalardaki şiddet biter.” (AA)

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