HDP’ye yapılan Hazine yardımı geri alınacak mı? Mehmet Şimşek açıkladı
14 Mayıs seçimlerine girmeyen HDP'ye yapılan Hazine yardımının geri alınması talebiyle ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP’nin yeni yasama yılındaki yeni dönem ilk grup toplantısına katıldı.
Toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şimşek, 14 Mayıs’ta seçime girmeyen HDP’ye ödenen Hazine yardımının geri alınması konusuyla ilgili olarak “İlgili birimlerimiz konuyu çalışıyorlar” demekle yetindi.
ANAYASA MAHKEMESİ REDDETTİ
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin 14 Mayıs'ta yapılan seçimlere girmediğini gerekçe göstererek AYM'den Hazine yardımına tedbir konulmasını istedi ancak AYM bunu reddetti.
AYM’nin HDP’nin hazine yardımının blokesi talebini reddetmesinin ardından gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı’na çevrilmişti.