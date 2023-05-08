Hedefleri Kürtçü ‘Siyasal İslam’a alan açmak!

Genelkurmay eski Asayiş Şube Müdürü Ünal Atabay, bölge ülkeleri için uyardı...

Saygı ÖZTÜRK

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Genelkurmay eski Asayiş Şube Müdürü emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, etrafımızda sinsi bir Kürdistan planının devreye alınmak istendiğini söyledi. Atabay, bunun ‘Kürtçü Siyasal İslam Modeli' olacağını dile getirdi. Batı dünyası tarafından kurgulanan ve sahnelenen Kürdistan hayalinin etnik Kürtçülüğe dayandırılan Siyasal İslam'ın hakim kılındığı modelin getirilmek istendiğini belirten Atabay, “Bu model, terör örgütü PKK kadar bölücü, ayrılıkçı, yıkıcı, hedefleri bir ve aynı olan Hizbullah ideolojisidir” dedi.

KÜRESEL ODAKLAR

Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu bölgesinde Kürdistan projesinin akamete uğratılmasından ders çıkaran küresel odakların farklı arayışlara girdiğine dikkat çeken Atabay, bu planın esaslarını şöyle açıkladı:

– PKK terör örgütünün silahlı gücü Türkiye'den çekilerek Kürtçü Siyasal İslam'a alan açılacak.

– PKK Irak-Suriye hattında yaratılacak yeni kalıcı özerk alanlarda konuşlandırılacak ve Türkiye'de sadece siyasal alanda mücadeleyi sürdürecek.

– Türkiye'de; sözde Kürdistan projesinin yeni sürümü olan Siyasal İslam'ın Hizbullah felsefesine / ideolojisine dayalı bir tehdit sinsice sahnelenecek.

HİZBULLAH İDEOLOJİSİ

PKK'nın Türkiye dışına çekilmesi/itilmesi sonucunda açılacak alanın bu defa Siyasal İslam üzerinden siyasi mücadeleye dönüştürülmek istendiğine dikkat çeken Atabay. “Çünkü silahlı mücadeleyle bir yere varılamayacağını anlayan söz konusu odaklar; yöre halkının da sıcak bakacağını düşündükleri dini hassasiyetler üzerinden bu kez Hizbullah eksenli Kürtçü Siyasal İslam ideolojisinin empoze edildiği/edileceği bir mücadele alanı tezgahlıyor” dedi.

BİRLEŞİK KÜRT DEVLETİ

Kürdistan modellemesinin Irak, İran ve Suriye'yi de dizayn edecek şekilde planlandığını kaydeden Atabay şu bilgileri verdi: “Kendi ülke koşullarına uygun olarak Kürtçü seküler yapıyı ve / veya Kürtçü Siyasal İslam modeli benimseniyor. Etnik temelli federe/özerk bölgeler halinde olan, coğrafi anlamda da ayrışan bir hibrit model amaçlanıyor. Dört ülkeyi kapsayacak yeni versiyon birleşik federe Kürt devletine giden yolun taşları döşeniyor.”