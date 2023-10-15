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HEDEP kongresinde Öcalan posteri açtılar: 2 gözaltı

İsmini HEDEP olarak değiştiren Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin kongresinde, terör örgütü PKK'nın ele başı Öcalan'ın posteri açılması üzerine iki kişi gözaltına alındı.

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HEDEP kongresinde Öcalan posteri açtılar: 2 gözaltı

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 4. Olağanüstü Kongresi bugün yapıldı. Kongrede partinin ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirildi.

Kongrede, terör örgütü PKK’nın ele başı Öcalan’ın posteri açılması üzerine iki kişi gözaltına alındı.

Partinin yeni eş başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan oldu.

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