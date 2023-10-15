HEDEP kongresinde Öcalan posteri açtılar: 2 gözaltı
İsmini HEDEP olarak değiştiren Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin kongresinde, terör örgütü PKK'nın ele başı Öcalan'ın posteri açılması üzerine iki kişi gözaltına alındı.
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 4. Olağanüstü Kongresi bugün yapıldı. Kongrede partinin ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirildi.
Kongrede, terör örgütü PKK’nın ele başı Öcalan’ın posteri açılması üzerine iki kişi gözaltına alındı.
Partinin yeni eş başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan oldu.