Helikopter baraja düşmüştü… Acı haber geldi

İzmir'de yangında müdahale ederken baraja düşen helikopterde bulunan üç personelden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

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İzmir’in Menderes ilçesinde, orman yangınına müdahale için Tahtalı Barajı’ndan su almaya çalışırken düşen helikopter ile üç personeli arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı.

Çalışmalar sürerken helikopterde bulunan üç personelden birinin cansız bedeni bulundu.

Keler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda 16 Eylül’de öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan alevlerin sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı.

Yangına gece saatlerinde gece görüş özelliği bulunan 3 helikopter müdahale etmişti. Helikopterlerden biriyle irtibat saat 23.53’te kesilmiş, yapılan araştırma sonucu helikopterin su aldığı Tahtalı Barajı’na düştüğü belirlenmişti. 4 personelin görev yaptığı helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu kurtarılarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

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