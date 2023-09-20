Helikopter kazasında ölen pilot toprağa verildi
İzmir'deki orman yangınında görev yaparken Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde yaşamını yitiren pilot Mehmet Akif Tutuk, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.
İzmir’in Menderes ilçesinde orman yangınında koordinatör pilot olarak yer aldığı helikopterin Tahtalı Barajı’na düşmesi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Akif Tutuk’un cenazesi, dün Orman Genel Müdürlüğü helikopteriyle memleketi Eskişehirde getirildi.
29 yaşındaki Tutuk için bugün Tepebaşı’nda öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Namaza Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, babası Ahmet, annesi Ayşe, kardeşi Emre, kız kardeşi Betül ile yakınları katıldı.
Betül Tutuk ise pilot montuyla geldiği camide “Gitti kardeşim” diyerek gözyaşı döktü. (DHA)