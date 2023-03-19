Helikopteri KYB satın almış, MİT radar kayıtlarını inceliyor

Türkiye-Irak sınırındaki Gara Dağı bölgesinde düşen ve enkazından 9 PKK’lı teröristin cesedinin çıktığı helikopterin Kürdistan Yurtsever Birliği (KYB) bünyesindeki bir grup tarafından satın alındığını açıkladı. Korsan uçuşla ilgili radar kayıtlarının MİT tarafından inceleniyor.

Özgür CEBE

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Irak'ın kuzeyindeki Duhok’a bağlı Biryat köyü yakınlarında düşen ve içinde 9 teröristin bulunduğu helikopter kazasıyla ilgili Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'den önemli bir açıklama geldi.

Mesrur Barzani, helikopterin Süleymaniye bölgesini kontrol eden Kürdistan Yurtsever Birliği (KYB) bünyesindeki bir grup tarafından satın alındığını açıkladı.

Düştüğü söylenen ikinci helikoptere ilişkin henüz bir bilgi sahibi olmadıklarını belirten Barzani, “Bu helikopter Kürdistan Yurtseverler Birliği içindeki bir grup tarafından satın alınmış. Ancak Suriye'de Demokratik Güçleri'ne nasıl ulaştı, bilmiyoruz” dedi.

Mesrur Barzani, terör örgütünün sözünü ettiği ikinci helikopter hakkında ise hiçbir şey bilmediklerini ifade etti. Olayın daha fazla aydınlatılması ve helikopterlerin neden bu bölgelerde izinsiz uçtuğunu öğrenmek için uluslararası koalisyon ve Irak Merkezi Hükümeti ile birlikte çalıştıklarını aktaran Barzani, “Açıklanması gereken çok şey var. Umarım halkımız ve hepiniz için açık yanıtlar bulabiliriz” dedi.

MİT, RADAR KAYITLARINI İNCELİYOR

Bu arada helikopterin bölgede izinsiz uçtuğu ve Bölgesel Kürt Yönetimi’nin haberdar olmadığı belirtilen korsan uçuşla ilgili MİT'in Irak Bölgesel Kürt Yönetimiyle görüştüğü, radar kayıtlarının da titizlikle incelendiği öğrenildi.

Özellikle de terör örgütü PKK'nın “İki helikopter düştü” açıklamasıyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Ancak şu ana kadar ikinci bir helikopterin olduğuna dair herhangi bir bulguya veya enkaza rastlanılmadı.

“KORSAN BİR UÇUŞ BİZE HABER VERİLMEDİ”

Bölgesel Kürt Yönetimi Güvenlik Konseyi, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile paylaştığı bilgi notunda, düşen helikopterin Bölgesel yönetimin bilgisi dışında izinsiz korsan uçuş yaptığını aktardı. Güvenlik Konseyi, Suriye ve Irak'ın Süleymaniye bölgesi arasında radar kayıtları bulunan helikopterin daha sonra Kürt yönetimine haber vermeden Duhok bölgesine kadar geldiğini ifade etti.

Eldeki ilk bulguların, Talabani yönetimindeki Süleymaniye'de bir tarafın gizli ve gayrı resmi bir şekilde Suriye'deki SDG ile PKK ilişkilerinde aracılık ettiğini, bu oluşumun terör örgütüne farklı şekilde yardım ettiğini ortaya çıkardığı belirtiliyor. Helikopterin IŞİD'le mücadele için kurulan koalisyon güçlerine ait olmadığı netlik kazanırken, hangi lisansla uçuş yaptığının ise araştırıldığı bildirildi.

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