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Hem eşini hem kendisini tüfekle öldürdü

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde tartıştığı eşini tüfekle öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

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Hem eşini hem kendisini tüfekle öldürdü

Nevşehir’de inşaat işçisi Ali İ. (67) ile eşi U.İ. (64) arasında Eski Yaylacık köyündeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmada Ali İ, eşini av tüfeğiyle ateş ederek öldürüp aynı silahla yaşamına son verdi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından çiftin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. (AA)

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