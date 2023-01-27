Hemşire katili Rahmi Uygun’a ağırlaştırılmış müebbet hapis

İstanbul Kartal’da aile sağlığı merkezinde çalışan ve bir süre ilişki yaşadığı hemşire Ömür Erez’i öldüren Rahmi Uygun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Kartal'da, 20 Ocak 2022 tarihinde aile sağlığı merkezinde çalışan ve bir süre ilişki yaşadığı hemşire Ömür Erez'i iş yerinde silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun'un “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle, Uygun'a yardım ettikleri iddia edilen Musa Teymur ve Yücel Özcan'ın da 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya karar çıktı.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Rahmi Uygun ve başka suçtan tutuklu sanık Yücel Özcan, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada Ömür Erez'in annesi ve ağabeyi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Ömür Erez'in ağabeyi Menderes Erez, “Acımız büyük, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

Sanık Rahmi Uygun'un ilk celse savunma yapmayacağını söylediğini hatırlatan Ömür Erez'in ailesinin avukatı, sanıklara caydırıcı bir ceza verilmesini talep ederek, “Sanıkların savunmaları çelişkilidir. Sanıkların suçun işlenmesinden önce birlikte hazırlık ve plan yaptıkları, Rahmi'nin silah ile atış talimi yaptığı, sanıkların olay günü birlikte hareket edip, plan dahilinde Rahmi'nin kanlı kıyafetlerinin de ortadan kaldırılmasının birlikte gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır” dedi.

“BEN MAĞDURUM” DEDİ

Tutuklu sanık Rahmi Uygun, Ömür Erez'e ev alması için para verdiğini öne sürerek, “Olayda tasarlama söz konusu değildir. Maktul benim paramı almış ve dolandırmıştır. Paramı vermemek için şantaj yapmıştır. Ben mağdurum. Maktulün dayısını olay yerine çağırması ve dayısının bana saldıracağını düşünerek silahı çıkardım. Planlama söz konusu değildir. Maktul karakola haber vermek yerine dayısını çağırmıştır. Ben Ömür Erez ile konuşmaya gittim. Sağlık ocağı önünde beni yarım saat bekletti. Öldürme maksadı ile gitmiş olsaydım ilk karşılaştığımızda onu öldürürdüm” ifadelerini kullandı.

‘ÖLDÜRECEĞİNİ BİLSEYDİM ENGEL OLURDUM'

Başka suçtan tutuklu bulunan sanık Yücel Özcan da suç tarihinde hastanede olduğunu ve olay yerine gitmediğini savunarak, “Öldüreceğini bilseydim bir şekilde ben engel olurdum. Benim iki tane evladım var. Evlat o kadar kolay yetiştirilmiyor. Elimden gelen her şeyi yapardım. Ben ayağım kesilecek derdine düşmüştüm. Yardım etmem söz konusu değildir. Beraatimi talep ederim” dedi.

Sanık avukatları söz alarak, müvekkillerinin beraatini talep etti. Son sözü sorulan sanıklar ise suçsuz olduklarını savunarak beraatlerini istedi

İNDİRİM UYGULANMADI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Rahmi Uygun hakkında indirim uygulamayarak, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

DİĞER SANIKLARA 15'ER YIL HAPİS

Diğer sanıklar Yücel Özcan ve Musa Teymur hakkında ise, Rahmi Uygun'a yardım ettikleri gerekçesiyle “tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçundan ayrı ayrı 15 yıl hapis cezasına karar verdi. Sanık Yücel Özcan hakkında tutuklama kararı verilirken, duruşmaya katılmayan sanık Musa Teymur hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Kararın açıklanmasının ardından Ömür Erez'in ailesi gözyaşlarını tutamadı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Rahmi Uygun ile Ömür Erez arasında gönül ilişkisi olduğu, olay tarihinden önceki süreçte aralarının bozuduğu ve Erez'in ilişkiye devam etmek istemediği belirtildi.

Musa Teymur'un, Uygun'u olay yerine kendisinin götürdüğünü, olaydan sonra Uygun'un elinde kan izi gördüğü halde kıyafetlerini değiştirmesine yardım ettiği aktarıldı.

Yücel Özcan'ın da Rahmi Uygun'un planını uygulamasında araç ve şoför temin ettiği, hastanede olduğu için silah temin edemediği, ancak hastanede tedavi olmasa cinayetin işlenmesinde suç aleti olacak silahı temin etmeye gönüllü ve istekli olduğu aktarıldı.

İddianamede, Ömür Erez'i silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle Rahmi Uygun'un “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep edildi. Öte yandan “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi. İddianamede Musa Teymur ve Yücel Özcan'ın da “tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istendi.

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