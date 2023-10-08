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Hemşireye şiddet uygulayan kişi hakkında tutuklama kararı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli erkek hemşireye şiddet uygulayan saldırganın tutuklamasına karar verildiğini bildirdi.

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Hemşireye şiddet uygulayan kişi hakkında tutuklama kararı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

* Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görevli erkek hemşire arkadaşımıza şiddet uygulayan, önce tutuksuz yargılama kararı verilen saldırgan hakkında, savcılığın tutuklu yargılama talebi üzerine bu yönde karar çıkmıştır.

* Şu an firari olan saldırgan aranmaktadır. En kısa zamanda cezasını çekmeye başlayacağına inanıyoruz.

Şanlıurfa'da Kadir Fatih S. isimli bir saldırgan, rahatsızlanan eşine iğne yapan hemşire Mehmet Şah Bilge'ye saldırarak burnunu kırmıştı.

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