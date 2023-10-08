Hemşireye şiddet uygulayan kişi hakkında tutuklama kararı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli erkek hemşireye şiddet uygulayan saldırganın tutuklamasına karar verildiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
* Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görevli erkek hemşire arkadaşımıza şiddet uygulayan, önce tutuksuz yargılama kararı verilen saldırgan hakkında, savcılığın tutuklu yargılama talebi üzerine bu yönde karar çıkmıştır.
* Şu an firari olan saldırgan aranmaktadır. En kısa zamanda cezasını çekmeye başlayacağına inanıyoruz.
Şanlıurfa'da Kadir Fatih S. isimli bir saldırgan, rahatsızlanan eşine iğne yapan hemşire Mehmet Şah Bilge'ye saldırarak burnunu kırmıştı.