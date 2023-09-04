Hemzemin geçitte çarpıp metrelerce sürükledi
Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde, hemzemin geçitte trenin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü Doğan Demir (45), ağır yaralandı.
Çatalağzı beldesi Işıkveren Mahallesinde saat 08.30 sıralarında Doğan Demir’in kullandığı araca hemzemin geçitte tarifeli sefer yapan yolcu treni çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü, otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Doğan Demir, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Demir’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Demir’in bariyerler kapalıyken hemzemin geçidi kullanmaya çalıştığı iddia edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)