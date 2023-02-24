Hep sonradan gelir aklımız başımıza!

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Devlet Malzeme Ofisi, depremden sonra AFAD’ın ihtiyacı ve eksik olan malzemeleri için ihaleye çıktı.

Deniz AYHAN

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İktidar yetkilileri depreme hazırlıklı olduğumuzu iddia etse de Kahramanmaraş'ta yaşanan afet, depreme hazırlıksız olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. Deprem felaketinin ardından Devlet Malzeme Ofisi 10 Şubat 2023'te AFAD'ın ihtiyacı olan muhtelif malzemeleri satın almak için ihaleye çıktı. İşte ihalelerden bazıları şöyle:

UMKE ARACI, TIBBİ MALZEME: Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) için 10 Şubat 2023'te ihale düzenleyerek aralarında ısınma, barınma malzemeleri ve tıbbi malzemeler olmak üzere muhtelif malzeme satın aldı. DMO ayrıca Mart ayında da 40 adet UMKE aracı satın almak için ihale düzenleyeceğini duyurdu.

165 BİN AŞI: Çadırkentlerde yaşanabilecek olası salgınlara karşı Sağlık Bakanlığı da harekete geçti. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan 165 bin doz erişkin tetanoz-difteri aşısı için 15 Şubat'ta ihale düzenlendi.

ZEMİN ETÜDÜ RAPORU: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı da (TOKİ), İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesinde Yapılacak Olan Toplu Konut Projeleri için 1 ve 2. Paket Zemin Etüt Raporu Hazırlanması Hizmet Alımı İşi için ihale düzenleyeceğini duyurdu. İhaleler 10 Mart ve 13 Mart tarihlerinde yapılacak.