Her Açıdan yine dopdolu…

"Ruhat Mengi ile Her Açıdan" bu akşam saat 21.00'da SÖZCÜ Televizyonu’nda...

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Bir ekran klasiği haline gelen “Ruhat Mengi ile Her Açıdan” seçimlere sayılı gün kala gündemdeki önemli konuları, tüm detaylarıyla en net şekilde uzmanlar, bilim insanları ve siyasetçilerle konuşuyor.

Depremzedelerin büyük kısmı oy kullanamayacak mı?

Seçim sonrası hayat pahalılığı bitecek mi, enflasyon ne olacak?

HÜDA-PAR’ın Cumhur İttifakı ile seçimlere girmesinin Türkiye’ye etkileri neler olacak?

Siyasette “din istismarı” tartışmalarına ilahiyatçılar nasıl bakıyor?

Muharrem İnce son günlerdeki tavırları sebebiyle gençlerden oy kaybetti mi?

Deneyimli gazeteci Ruhat Mengi soruyor, konukları cevaplıyor.

Programda bu akşam emekli Amiral Türker Ertürk, “cübbeli amiral” davasının perde arkasını anlatacak.

Siyaset bilimci Prof. Dr. İlter Turan, ilahiyatçı Prof. Dr. Şahin Filiz, ekonomist Prof. Dr. Osman Altuğ ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Türkiye'nin gündemini değerlendirecek.

“Ruhat Mengi ile Her Açıdan” bu akşam ve her pazar saat 21.00’da SÖZCÜ Televizyonu'nda…