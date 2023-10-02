Her iki dakikada bir kadın şiddete uğruyor

KADES ihbarları yüzde 2 bin 594 arttı. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “İktidar İstanbul Sözleşmesi’nden çıkarak faillerin sırtını sıvazladı” dedi.

Başak KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) ihbarda bulunan kadın sayısı son bir yılda yüzde 2 bin 594 arttı. Her 2 dakikada bir kadın şiddete uğruyor. Yılda 250 bin kadına şiddet olayı yaşanıyor. Bu da ayda 21 bin 200, haftada 5 bin, günde 697, saatte 29 kadının şiddete uğradığını gösteriyor.

ŞİDDET VE TACİZ İHBARI…

Resmi verilere göre 2018-2020 yılları arasında KADES uygulamasını indiren kadın sayısı 453 bin 12 oldu. Bunlardan 30 bin 601'i şiddet ve taciz ihbarında bulundu. KADES uygulamasını indirenlerin sayısı yüzde 1.185 artarak 5 milyon 368 bin 114'e çıktı. KADES aracılığı ile ihbarda bulunan kadın sayısı da yüzde 2.594 artarak, 793 bin 816'ya yükseldi.

İKTİDAR YÜZÜNDEN…

Konuyla ilgili CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, şunları söyledi: Bu oranlar 2020'de günde 38, saatte 1.5 idi. İktidarın kadına şiddeti meşrulaştıran tutumu kadına yönelik şiddetin boyutlarını da ortaya koyuyor. Kadın cinayetleri her geçen gün artıyor. Ama iktidar İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarak faillerin sırtını sıvazladı. Şiddetin artmasına neden oldu.