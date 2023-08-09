Herkesin saygınlığını koruyun, ilkeli tartışın

Duayen siyasetçi, hazırladığı dönüşüm stratejisini Kılıçdaroğlu’na sunmadan önce SÖZCÜ’ye açıkladı. Parti Meclisi’nin 200 kişiye çıkarılarak her ilden mutlaka temsilci alınmasını önerdi...

Gökmen ULU

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CHP'deki değişim tartışmaları sürüyor. Genel merkez tüzük komisyonu kurarken, partililer de düşünce üreterek sürece katkı sağlıyor. Parti duayeni Murat Karayalçın, bu süreçte sessiz kalınmamasını istedi ancak herkese sağlıklı ve nitelikli bir tartışma kültürü içinde fikirlerini dile getirme uyarısı yaptı. Karayalçın'la, değişim önerilerini konuştuk.

■ CHP'deki değişim tartışmaları nasıl bir iklimde olmalı sizce?

Herkese içinde bulunduğumuz durumdan nasıl çıkacağımıza dair düşüncelerini ortaya koyması yönünde davette bulunuyorum. Bunu yaparken, en başta Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütsel bütünlüğünü kırmızı çizgimiz olarak almalıyız. Bu tartışmalar CHP'ye halel getirmemeli. Yaşadığımız sorunun özünde bir yapısal değişim sorunu olduğuna inanıyorum.

■ Merkez yönetim yapılanmasıyla başlayalım. Ne olmalı?

Genel merkezle yerel örgütler arasında yeni bir yetki paylaşımı öneriyorum. Merkezde dönüşüm parti meclisinden başlamalı, üye sayısı 60'dan 200 kişiye çıkarılmalı. Parti meclisinde 81 ilden birer temsilci il örgütü tarafından seçilerek bulunmalı. Parti meclisinin başkanvekilleri ve sekretaryası olmalı. TBMM'deki komisyonlara paralel komisyonlar kurmalı. Bizim fikirlerimiz gündelik olaylara taşınabilmeli. Bu yöntemle kitleyi doğrudan etkileyebileceğimizi umuyorum. Siyaset seçimden seçime değil, gündelik ve sürekli yapılmalı.

■ Yerel örgütlenme için önerileriniz nedir?

CHP üyeleri, bulundukları il ve ilçelerdeki faaliyetlerine göre puan sistemine tabi olmalı. Genel ve yerel parti yönetimlerinin verdiği görevleri yerine getirmelerine, kıdemine ve aidatını düzenli ödeyip ödemediğine bakılmalı. Bu puanlama sistemine göre aday olabilmeli. Adaylar da ön seçimle belirlenmeli.

Yerel yönetimde de dönüşüm

Örgütlerin siyasetin belirlenmesinde, aday seçiminde etkin olması gerektiğini vurgulayan Karayalçın, “Ben değişim sözcüğü yerine ‘dönüşüm'ü tercih ediyorum. CHP'nin yerel yönetim anlayışı için de yeni bir program hazırlaması gerektiğine inanıyorum. Kent konseylerinin, akademisyenlerin, gerekli tüm kesimlerin görüşlerinin alınmasını, sonra da bir yerel yönetim kurultayı yapılmasını öneriyorum. Yapısal değişim düşüncelerimi tüzük değişikliği gerektirdiği için, zaman darlığını göz önünde bulundurarak, yerel seçim sonrasına öneriyorum” dedi.