‘Hiçbir şey olmamış’ gibi davranan ekiple yol yürümem

CHP genel başkanlığına aday olan Özgür Özel, SÖZCÜ’ye konuştu. Seçim yenilgisinin kabul edilmemesi üzerine bu yola çıktığını anlatan Özel “Partimin yüzünü hiç yere eğdirmedim. Yola tek başıma çıkmadım” dedi.

Batuhan SERİM

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel merkezin seçim yenilgisini kabul etmediğini görünce yeni bir yola çıkmaya karar verdiğini belirterek “Benim yürüyüşüm bizden başarmamızı bekleyen herkes için” dedi. Özel, adaylık sürecini şöyle anlattı: “Bir yandan Sayın Genel Başkan, bir yandan Genel Başkan'ın şimdi de yanında olan bazı arkadaşlar bu seçim yenilgisini kabul etmeyip, ‘Kazanamadık ama yenilmedik' gibi tanımlamalar yapmaya başlayıp, partinin değişiminin ve dönüşümünün önündeki engelleri kaldırmak yerine hiçbir şey olmamış gibi davranmaya başladıklarında, ben de bu fikriyatla ciddi bir çelişkiye düştüm. Seçimlerden yaklaşık 15 gün sonra, hiçbir şey olmamış gibi davranan bir anlayışla artık yol yürüyemeyeceğimizi düşündüm.”

BAŞARMAK ZORUNDAYIZ

Seçmendeki duygusal kopuşa dikkat çeken Özel, şöyle devam etti: “Yola tek başıma çıkmadım, bir kadro hareketi olarak çıktık. Kürsüye çıkmadan önce salonun kapısının önünde basının hazırlanması için birkaç dakika bekledik. O birkaç dakikada bütün siyasi hayatım gözlerimin önünden geçti. Çok kez o kapıdan girip çıktım ama bu sefer o kapının yeni bir yolculuğa açıldığının farkındaydım. Kapı açılıp çıktığımda, ilk önce kızımla göz göze geldik. Kürsüye gittiğimde ‘Bu yeni bir yolculuğun ilk adımı ve başarmak zorundayız' diye düşündüm. Cumhuriyet tarihinin en uzun grup başkan vekilliği yapan ikinci kişisiyim. Partimin, genel görevim dahilinde yüzünü hiç yere eğdirmedim. Ne Süleyman Soylu'ya karşı, ne Hulusi Akar'a karşı, ne Recep Tayyip Erdoğan'a karşı, ne Binali Yıldırım'a karşı ne de AK Parti'nin grup başkan vekillerine karşı.”

BENİ SIRTIMDAN İTİYORLAR

“Beni sırtımdan iten üç grup var. Babamın arkadaş grubu. Kendi arkadaş grubum. Kızımın arkadaş grubu. Babamınkiler 80 yaşında, ‘Gözümüz açık mı gitsin, iktidar göremeyecek miyiz?' diyorlar. Benim arkadaş gurubum, ‘Özgür bir şey yapmayacak mısın, bu daha ne kadar böyle gidecek, çocuklarımızın geleceğinden endişeliyiz' diyorlar. Kızımın arkadaş grubu, ‘Özgür amca biz de mi yurt dışına gidelim? Bir şey yapın' diyorlar. Benim yürüyüşüm buraya kadar tamamlandı, bundan sonrası benim için değil, bizden başarmamızı bekleyen herkes için.”

ALTI OKU GELİŞTİREN ÖZGÜVENLİ CHP ŞART

Genel Yayın Yönetmenimiz Metin Yılmaz'ı ziyaret eden Özel, değişim çağrısıyla ilgili fikirlerini aktardı. Özel, “CHP'nin sol ve sosyal demokrat bir çizgide olması lazım. Özgüvenli olması lazım. Durduğu yeri başkalarına göre tarif etmemesi lazım ki gerekirse dünya onun etrafında pozisyon alsın. Altı ok aşındırılmadan, geliştirilip geleceğe taşınmalı” dedi.

İstanbul'u AKP'ye teslim edersek ne biz ne Meral Hanım bunu seçmene anlatabilir

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, İYİ Parti'nin yerel seçime tek başına girme kararını değerlendirdi. Özel, “Meral Hanım da meramını anlatamaz İstanbul'u AK Parti'ye teslim ederse… CHP de meramını seçmene anlatamaz. Ben günü geldiğinde Meral Hanım'ın böyle davranmayacağına inanıyorum. Bizim de çok ağzımız yandı. Meral Hanım ‘zehir içtik' dedi ama biz de şerbet içmedik” dedi. Özel, Akşener'in ittifaka yönelik sert açıklamalarına da şu yanıtı verdi: “Bizim iktidara muhalefet etmemiz lazım. Haklı gördüğüm taraf; partilerin özgürce koşmaları lazım. Partilerin birbirine bellerinden bağlı şekilde koşmaya çalıştıkları ve her gün ittifakın konuşulduğu bir sistemi ben de doğru bulmuyorum.

Partiler kendi kimlikleriyle var olacaklar ama günü geldiğinde doğrularda birleşecekler.”