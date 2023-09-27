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Hiçbir şey onu durduramadı! Bisikletten düşmek bile 

Adana'da güvenlik kameraları tarafından kaydedilen bir görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Bisikletiyle seyir halindeyken düşen bir kişinin konuşmayı sürdürme azmi görüntülere böyle yansıdı....

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Seyhan ilçesi Gülbahçesi Obalar Mahallesi’nde cep telefonuyla konuşurken bisikletiyle ters yönde ilerleyen kişi, karşıdan gelen dolmuş yakınından geçerken dengesini kaybedip düştü.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada buraya kadar  her şey normal görünüyordu. Ancak ilginç olan yere yığılan kişinin telefon görüşmesini sürdürme azmiydi.

Çevredekilerin yardımına koştuğu vatandaş yerde yatarken bile görüşmesine ara vermedi.
Çevredekilerin desteğiyle ayağa kalktığında da yardıma gelenlerin şakın bakışları altında görüşmesine devam etti.

Güvenlik kameralarına da yansıyan o anların ardından vatandaş bisikletine binip bölgeden uzaklaştı.  (DHA)

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