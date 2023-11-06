Hikmet Çetin’nden Özgür Özel’e ziyaret
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, yeni CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel’i ziyaret etti. Özel, “Deneyimleri, bilgi ve birikimleri bu süreçte yol gösterici olacaktır” dedi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı’na seçildikten sonra bugün eski genel başkanlardan Hikmet Çetin’in kendisini ziyarete geldiğini duyurdu.
Özel, “Genel Başkanımız Sayın Hikmet Çetin büyük bir nezaket göstererek çalışma ofisimde beni ziyaret etti. Deneyimleri, bilgi ve birikimleri bu süreçte yol gösterici olacaktır” dedi.