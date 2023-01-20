Hilafetçi imam yine haddini aştı

Bursa'da Mihraplı Camii'nde verdiği vaazda hilafet çağrısı yapan Ankara Melike Hatun Camii İmam Hatibi Halil Konakçı, şimdi de gazeteci ve sanatçıları 'İslam düşmanı' ilan etti. Konakçı, verdiği bir vaazda, "Hiçbir gazetecinin, sanatçının, bir Rahib'e, bir Haham'a sövdüğünü asla duymazsınız. Çünkü onların işi din düşmanlığı değil, İslam düşmanlığıdır" ifadelerini kullandı.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bursa’da Mihraplı Camii’nde verdiği vaazda hilafet çağrısı yapan Ankara Melike Hatun Camii İmam Hatibi Halil Konakçı, bu kez de gazeteci ve sanatçıları hedef alarak, ‘İslam düşmanı’ ilan etti.

“ONLARIN İŞİ DİN DÜŞMANLIĞI DEĞİL, İSLAM DÜŞMANLIĞI”

Hilafetçi imam Halil Konakçı, 10 Ocak’ta verdiği bir vaazında, şöyle konuştu;

“Bu ülkede, hiçbir gazetecinin, hiçbir sanatçının bir Rahib’e, bir Haham’a, bir Ateist’e, bir Budist’e sövdüğünü asla duymazsınız. Çünkü onların işi din düşmanlığı değil, İslam düşmanlığıdır. Bana söverler, Diyanet İşleri Başkanı’na söverler, bütün imamlara, müezzinlere söverler, vaizlere söverler.”

HİLÂFET ÇAĞRISI VE IRKÇI SÖZLERİ İLE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Sezen Aksu’nun tartışma yaratan şarkı sözlerini Bursa’da Mihraplı Camii’nde verdiği vaazda hedef alıp hilafet çağrısı ile tepkileri üzerine çeken Ankara Melike Hatun Camii İmam Hatibi Halil Konakçı, ‘ırkçı’ sözleri ile de dikkat çekmişti. Konakçı, “Dünyada iki ırk vardır, Müslümanlar ve kafirler. Müslümansa İsrailli olsa kardeşim, Alman olsa kardeşim Müslümansa, ama gavursa öz akrabam olsa umrumda değil” ifadelerini kullanmıştı.

İlginizi Çekebilir O imam bu defa da karma eğitimi hedef aldı