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Hipodromda tekme, yumruk ve kürekli kavga

İzmir'in Buca ilçesindeki hipodromda at sahibi iki grubun tekme, yumruk ve kürekli kavgasında 6 kişi yaralandı. Tarafların şikayetçi olmadığı kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

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Şirinyer Hipodromu’nda dün öğle saatlerinde hayvanlarını muayene ettirmek için sıraya giren at sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme, yumruk ve küreklerle saldırdı.

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Hipodromun savaş alanına döndüğü kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Taraflar şikayetçi olmazken, kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. (DHA)

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