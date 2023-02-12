Hırsızlık ve yağma olaylarında 57 kişi tutuklandı

Adalet Bakanlığı, hırsızlık ve yağma olaylarında 64 kişinin gözaltına alınarak 57 kişinin tutuklandığını bildirdi.

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Adalet Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bölgeye görevlendirilen ilave personel sayısının bin 275, adli tıp görevlendirilmeleri için 323, CEKUT Arama Kurtarma timi personel sayısı 326 olduğu açıklandı.

57 KİŞİ TUTUKLANDI

2 bin 146 depremzedenin ise Adalet Bakanlığı tesislerinde konakladığı bildirildi. Hırsızlık ve yağma olaylarında ise; 75 vaka olduğu, 64 kişinin gözaltına alındığı ve 57 kişinin tutuklandığı açıklandı.

Öte yandan, depremde yıkılan binalarla ilgili 134 kişi hakkında işlem yapıldığı, 7 kişinin gözaltına alındığı ve 3 kişinin tutuklandığı açıklandı. (DHA)

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