Hizbullah tahliyelerinde ‘Eski hale getirme’ formülü: İtiraz hakkı var

Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın da aralarında bulunduğu yüzlerce cinayetin faili olmaktan mahkum edilen onlarca Hizbullah hükümlüsünün tahliyesine ilişkin tebligat alamayan şehit ailelerinin kararlara itiraz hakkının bulunduğu öğrenildi.

Özgür CEBE

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Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile 5 koruması polisinin şehit edildiği suikastın 10 hükümlü faili ile Güneydoğu'da 1990'lı yılların sonuna kadar yüzlerce tek kurşunlu cinayetler işleyen Hizbullah hükümlülerinin 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde gruplar halinde tahliye edilmesiyle ilgili davada katılan sıfatıyla rolü bulunan öldürülenlerin ailelerine ve şehit polislerin yakınlarına tahliyelerle ilgili CMK'ya göre tebligat çıkarma zorunluluğu olduğu halde mahkemelerin tebliğde bulunmadığı ortaya çıkmıştı.

Mevzuata göre, karar, ek karar veya değişik iş üzerinden verilen kararlarla ilgili mahkemelerin verdiği bir karar tarafların yüzüne karşı okunmamış ise tebliğ edilir ve bu tebligat teslim alınması halinde 7 gün içinde karara karşı itiraz hakkı bulunur. Şayet; tebligat yapılmamışsa ve davanın tarafları alınan kararı basın ve yayın organlarından öğrenmiş ise en yakın adli mercilere başvuru yaparak “Eski hale getirme” talebinde bulunabileceği ifade edildi.

“AİLELER CMK 41'E GÖRE BAŞVURU YAPABİLİR”

Yüksek yargıda görevli 30 yıllık unvanlı bir hukukçu teknik bir konu olan tebligatla ilgili ailelerin süreyi kaçırmadıklarını belirtti. Aynı hukukçu SÖZCÜ'ye yaptığı değerlendirmede, “Öncelikle infaz durdurma kararıyla tahliye verildikten sonra davanın varsa tüm katılan ve taraflarına ayrı ayrı tebligat çıkarılması zorunluluğu vardır.

Şayet mahkeme bunu yapmamış ve ailelerde bu durumu basın yayın organlarından öğrenmiş ise en yakın adli mercilere başvuru yaparak öncelikle CMK'nın 41. Maddesine göre eski hale getirme talebinde bulunabilirler.

Yapılan incelemede tebligat çıkarılmadığı anlaşıldığı takdirde öncelikle usulüne uygun tebligat çıkarılır, ardından da 7 gün içinde mahkemenin verdiği tahliye kararlarına karşı üst mahkemeye itiraz yolu açık olmak üzere başvuru hakkını elde edebilirler” dedi.

CMK'NIN 41. MADDESİ NE DİYOR?

1-Eski hâle getirme dilekçesi, engelin kalkmasından itibaren yedi gün içinde, süreye uyulduğunda usule ilişkin işlemleri yapacak olan mahkemeye verilir.

2- Dilekçe sahibi, sürenin geçmesinde kusuru olmadığına ilişkin olguları, varsa belgelerini de ekleyerek açıklar.

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