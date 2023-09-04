HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut gözaltına alındı

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut oğluyla birlikte tartıştığı bir kişiyi bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Habip ATAM

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Üsküdar, Güzel Tepe Mahallesi, Ganimet Sokak'taki olay dün saat 12.00 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesinde ağaçlar, ev sahibi tarafından budandı.

Recep A. (60) ve eşi Hatice A. bahçe zeminindeki dalları toplamak için ev sahibi Elif A.'dan izin istedi.

ARBEDEDE YARALANDI

İddiaya göre bu sırada HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, dalların toplandığını görünce, yeşil ağaçların kesildiğini düşünerek oğluyla dışarıya çıktı.

Yaşanan arbede sırasında, Recep A. (60), 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Recep A.'nın eşinin ise sopayla Nurullah Efe Ankut’u başından yaraladığı öne sürüldü.

Yaşanan olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Recep A. ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olay yerindeki görüntüleri inceledi. Görgü tanıkları ve olaya karışanların ifadesi alındı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Olayla ilgili bir kişinin çektiği görüntülerde ise küfürler dikkat çekiyor. Kadınların çığlıkları duyulan görüntülerde, elinde bıçak bulunan bir kişi ve Efe'nin başına darbe aldığı anlar da yer alıyor.

Gözaltına alınan HKP Genel Başkanı ve oğlu emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

HKP’DEN AÇIKLAMA

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Genel Başkan Nurullah Efe Ankut ve oğlunun yaralandığı olayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-Genel Başkanımız Nurullah Efe Ankut'a dün öğle saatlerinde, çoğunluğunu AKP'lilerin oluşturduğu bir güruh tarafından, tamamen planlı ve örgütlü bir saldırı gerçekleştirilmiştir.

“BIÇAK VE SOPALARLA SALDIRILDI”

-İnsan, hayvan ve doğaseverliği herkes tarafından bilinen genel başkanımız, yaşadığı yerin yakınında bulunan, kendilerine ait olmayan bahçedeki yaş ağaçları kesen AKP'li insan, hayvan ve doğa düşmanlarını uyarmış, bunun üzerine bu güruh, genel başkanımıza ve oğluna bıçak ve sopalarla saldırmıştır.

-Bu güruh aynı zamanda genel başkanımızın eşine de galiz küfürler savurmuştur. Aynı AKP'li Ortaçağcılar, daha önce benzer nedenlerden ötürü genel başkanımıza ve ailesine saldırmaya yeltenmişlerdir. Yani yaşanan olay, bunun devamı niteliğindedir.

“BAŞINDAN VE ELİNDEN BIÇAKLA YARALANDI”

-Genel başkanımız, yaşanan bu olay sonucunda başından yaralanmış, ayrıca saldırganlar tarafından elinden bıçakla yaralanmış, eline dikiş atılmıştır. Genel başkanımızın oğlu da Ortaçağcıların saldırısında dizinden ve farklı yerlerinden yaralanmıştır. Konuyla ilgili adli süreç devam etmektedir.