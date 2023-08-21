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Hobi bahçesinde yüzüne yorgun mermi isabet etti

Afyonkarahisar'da babasıyla hobi bahçesine giden 11 yaşındaki Berat'ın yüzüne yorgun mermi isabet etti.

Yayınlanma: 14:11 - 21 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Afyonkarahisar’da 13 Ağustos’ta oğlu Berat Birsen ile fuar alanındaki hobi bahçesine giden Mehmet Ali Birsen, sulama yaparken 5 el silah sesi duydu. Bu sırada salıncakta oturan Berat, yüzünün acıdığını belirterek, babasının yanına gitti.

Oğlunun yüzünü kan içinde gören Birsen, salıncak kenarındaki mermiyi fark edince Berat’ı hastaneye götürdü. Hastanedeki kontrolde, merminin Berat’ın başı ve şakağını sıyırdığı belirlendi. Tedavinin ardından Berat, taburcu oldu.

Birsen’in şikayeti sonrası polis inceleme yaptı. İncelemede yakındaki düğün veya asker eğlencesinden havaya ateşlendiği tahmin edilen merminin, salıncağın üst tentesini delip, Berat’a temas ettikten sonra yere düştüğü tespit edildi.

“UCUZ ATLATTIK AMA…”

Sulama yaptığı sırada 5 el silah sesi duyduğunu anlatan Mehmet Ali Birsen, “Mermi, birkaç saniye sonra yanımıza düştü. Oğlumun vücudunu sıyırarak geçti. Kanaması oldu. Çok acı çektiğini söyledi. Hastaneye götürdük. Doktorlar birkaç santim, belki yarım santim kadar içeri girmiş olsa gözle ya da beyinle ilgili sıkıntılar olacağını ifade etti. Tomografi, film çekildi, tetkik yapıldı. Verilmiş sadakamız varmış. Ucuz atlattık ama her zaman böyle olmaz” dedi. (DHA)

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