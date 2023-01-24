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Hollanda Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı

İsveç'in ardından Hollanda'da Kur'an-ı Kerim üzerinden bir provokasyon gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'ni çağırdı.

Yayınlanma: 11:39 - 24 Ocak 2023 Güncellenme:
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Hollanda Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı

Hollanda’da ırkçı Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde Kur’an-ı Kerim yırttı.

Wagensveld, dün yerel saatle 14.00'te idari başkent Lahey'deki parlamento binası önünde Kur'an-ı Kerim'i yırttığı görüntüyü Twitter hesabından paylaştı.

İĞRENÇ VE AŞAĞILIK EYLEM

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, yapılan bu provokasyon üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Hollanda’nın Lahey kentinde İslam düşmanı bir şahsın 22 Ocakta kutsal kitabımız Kuran-ı Kerimi hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi, Bakanlığımıza çağırılarak bu iğrenç ve aşağılık eylemi kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş, Hollanda’nın bu tür provokatif eylemlere müsaade etmemesi talep edilmiştir.”

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