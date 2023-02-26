Hormonlu binalarda suç ortada sorumlu yok!

"Ağır hasarlı" 148 binanın bulunduğu Adana Güzelyalı Mahallesi'ndeki depremzedeler, bu boyuttaki hasarın, söz konusu binalarda projenin ihlal edilerek yapılan değişiklikler nedeniyle yaşandığını söylüyor...

Mehmet SERBES

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat gecesi yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği 11 kent arasındaki Adana'da 11 bina yıkıldı, 418 kişi hayatını kaybetti.

148 “AĞIR HASARLI” BİNA

148 binaya ‘ağır hasarlı' raporu tutulan Adana Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartmanlarda vatandaşlar yaşadıkları şokun etkisinden hâlâ kurtulamadı.

Daha önceki depremi hasarsız atlatan apartmanların altında bulunan işyerlerinin duvarları yıkarak, mekânları ‘gelişigüzel' büyütmeleri üzerine bu depremde bir kısmı büyük felaketin eşiğinden döndüler. Orta hasarlı raporu verilen bazı apartmanların tamamen oturulamaz hale gelirken, doğalgazı da kesilmek durumunda kaldı.

DAHA FAZLA YER İÇİN PROJEYE AYKIRI TADİLAT

Asma kattaki işyeri sahiplerinin, mimari projede yer alan mevcut taşıyıcı iç duvarları tamamen ortadan kaldırdıklarını iddia eden depremzedeler, işyeri sahiplerinin de daha fazla yer kazanmak uğruna duvarları yıktırıp, cam vitrin haline getirdiğini, bu yüzden de depremde orta hasar aldıklarını ileri sürdü.

BAKANLIĞA, CUMURBAŞKANLIĞI’NA ŞİKAYET

Yaşananların Cumhurbaşkanlığı'na, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na, ilgili kaymakamlık ve belediye başkanlığına dilekçelerle iletilmesine rağmen sorunun çözümlenmediğini ve konunun yargıya taşındığını belirten şikayetçi vatandaşlar, hormonlu hale getirilen apartmandaki sorumluların cezalandırılmasını, talep etti.