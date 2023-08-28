HSK’dan “İmamoğlu davası” açıklaması

Hakimler ve Savcılar Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararını inceleyecek olan istinaf mahkemesi heyetinde yapılan değişiklikle ilgili açıklama yaptı.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, adli yargı hakimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme ve tevziye ilişkin taleplerin değerlendirmesine ilişkin kararı 24 Ağustos'ta yayınlamıştı.

Karar ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası kararının istinaf değerlendirmesini yapacak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi’nin heyetinde de değişiklik yapılmıştı. Üç üyeden oluşan 24. Ceza Dairesi’nin başkanı Sezai Öztürk’ün yetkisi kaldırılmıştı. Öztürk, 2. Ceza Dairesi Başkanlığı'na gönderilmişti. Öztürk'ün yerine, 24. Ceza Dairesi başkanlığına Yaşar Kılınç atanmıştı. 24. Ceza Dairesi’nin üyesi Rüştü Yamak 1. Ceza Dairesi üyeliğine atanmıştı. Yamak'ın yerine Muharrem Ballı görevlendirilmişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, bugün kararla ilgili açıklama yaptı. Kurul'dan yapılan yazılı açıklama şöyle:

– Bazı basın-yayın organlarında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararı inceleyecek Bölge Adliye Mahkemesi heyetinin Kurulumuzca değiştirildiği yönünde çıkan haberlerden dolayı Kurulumuzca basın açıklaması yapılması zarureti hâsıl olmuştur.

– Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz kararnamesini müteakip, 31.07.2023 tarihinde müstemir yetki taleplerinin alınmasına yönelik ilan yapılarak adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinde görev yapan başkan, üye ve hâkimlerden müstemir yetkiye ilişkin taleplerinin gönderilmesi istenilmiştir.

MÜSTEMİR YETKİ KARARNAMESİ

– Yapılan değerlendirmeler sonucunda ilgililerin talepleri mahkemelerin iş, kadro ve ihtiyaç durumları göz önünde bulundurularak Kurulumuz Birinci Dairesince 24.08.2023 tarihli ve 1742 sayılı müstemir yetki kararnamesi ile karara bağlanmış ve aynı gün ilan edilmiştir.

– Bu kapsamda haberlere konu olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi Başkanının 03.08.2023 tarihli dilekçesinde; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Başkanının emekliye ayrılması nedeniyle, daha önce bu daire ile aynı görevi ifa eden 3. Ceza Dairesinde yaklaşık 4 yıl görev yaptığı bu nedenle boş bulunan ve terör suçlarına bakmakla görevli 2. Ceza Dairesi Başkanlığında görevlendirilmek istediği yolundaki talebi doğrultusunda, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Başkanlığında yetkilendirilmiştir.

– Öte yandan, bütün bölge adliye mahkemelerinde olduğu gibi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde de dairelerde görev yapacak üyelerin dağılımında, dairelerin iş ve kadro durumu dikkate alınmak suretiyle yetkilendirmeler yapılmıştır.

– Son olarak, 2023 yaz kararnamesi müstemir yetki kararnamesi kapsamında, yargı teşkilatımızda bölge adliye mahkemelerinde görev yapan 27 daire başkanı ve 344 üye olmak üzere toplam 371 bölge adliye mahkemesi daire başkanı ve üyesinin müstemir yetki talepleri değerlendirilmek suretiyle karara bağlanmıştır.