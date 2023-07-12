HÜDA PAR’dan dikkat çeken İsveç açıklaması
Cumhur İttifakı'na katılar 14 Mayıs seçimlerinde TBMM'ye giren HÜDA PAR'dan dikkak çeken çıkış... Hizbullah'a yakın partinin Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine "İsveç'in, NATO üyeliği veto edilmeli" dedi.
HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, AKP’nin, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakması hakkında konuştu.
İsveç’te polisin, Kurban Bayramı’nın ilk günü, Stockholm’deki bir caminin önünde Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına izin verdiğini anımsatan Ramanlı, “İsveç makamlarının, ikinci kez bu skandal eyleme izin vermesi, İslam düşmanlığında geldikleri noktayı ortaya koymaktadır.” ifadesini kullandı.
VETO VE DİPLOMATİK AMBARGO
Ramanlı, İslami değerlere yönelik saldırılara izin veren İsveç’in, NATO üyeliğinin veto edilmesi ve diplomatik ambargo uygulanması gerektiğini söyledi.
Terör örgütü Hizbullah’a olan yakınlığını reddetmeyen HÜDA PAR, 14 Mayıs seçimleri öncesi, AKP-MHP’nin iki büyük ortağı olduğu Cumhur İttifakı’na katıldı. İttifak sayesinde dört HÜDA PAR’lı isim milletvekili olarak Meclis’e girdi.