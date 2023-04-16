HÜDA PAR’dan muhalefete tepki çeken benzetme

Gaffar Okkan cinayeti dahil pek çok kanlı cinayete imza atan Hizbullah ile ilişkileri tartışılan Cumhur İttifakı destekçisi HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Şanlıurfa’da temel atma törenindeki konuşmasında muhalefete yaptığı benzetme tepki çekti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla Şanlıurfa'da düzenlenen ‘897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkân Anahtar Teslim Töreni’ne katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, miting alanında toplanan halka hitap etti.

TEPKİ ÇEKEN BENZETME

Şanlıurfa halkının 11 Nisan'da işgalci Fransızlara karşı yaptığı mücadeleyi hatırlatan Yapıcıoğlu muhalefeti emperyalist işgalcilere benzetti.

Yapıcıoğlu, 14 Mayıs seçimlerine atıfta bulunarak şöyle konuştu:

“Birileri eğer memleketimize göz koyarsa; Fransızlar gibi ya da İngilizler gibi veya onların uşaklığını yapanlar gibi… O zaman da Hazreti İbrahim’in baltası olur Şanlıurfa. Allah’ın izniyle bir daha o emperyalistler, bu topraklara göz koyamayacak, onlara göz kırpanlar da Urfalı kardeşlerimden oy da almayacaklar, yüz de almayacaklar.”